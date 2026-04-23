Эксперт Киселев: ВС РФ сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Военный эксперт рассказал, что российские силы ликвидировали штурмовиков и транспорт противника.

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Операторы БПЛА российской группировки войск «Восток» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта в Запорожской области, уничтожив штурмовиков и транспорт противника. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Запорожско-днепропетровское направление и перспективы. Наши штурмовые группы занимают новые позиции. Есть подтвержденные данные, что мы взяли крупный опорный пункт ВСУ, а также логистический узел и базу, где укрывались операторы дронов. Дроноводы группировки “Восток” сорвали контрнаступление украинских боевиков в Запорожской области, уничтожив их штурмовиков и транспорт. Работа идет планомерная», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что украинские военные аналитики «бьют тревогу»: российские силы готовят наступление на запорожском и днепропетровском направлениях. «Эти удары призваны поддержать основную операцию на Донетчине, а территория Днепропетровской области уже фактически является фланговой зоной для нашего стратегического продвижения», — пояснил Киселев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что ВСУ в феврале — марте потеряли в безуспешных контратаках более 3 тыс. человек и 160 единиц техники, не достигнув целей в зоне группировки войск «Восток».

