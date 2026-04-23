Командир Нуриахметов: ВС РФ уничтожили у Гришина более 40 диверсантов ВСУ

Командир штурмового взвода 35-й бригады войск «Центр» сообщил, что противник двигался малыми группами в пешем порядке.

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские штурмовики уничтожили более 40 диверсантов ВСУ, двигающихся из Гришина в Красноармейск. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.

«По данному маршруту я с точной уверенностью могу сказать, что было ликвидировано более 40 человек противника», — сказал командир.

Он добавил, что диверсанты двигались малыми группами в пешем порядке.

Ранее боец рассказал ТАСС, что телефоны первых уничтоженных у Гришина диверсантов ВСУ стали источником информации обо всех маршрутах, планирующих выходы в сторону Красноармейска.

21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше