Командир Нуриахметов: ВС РФ уничтожили у Гришина более 40 диверсантов ВСУ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские штурмовики уничтожили более 40 диверсантов ВСУ, двигающихся из Гришина в Красноармейск. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.
«По данному маршруту я с точной уверенностью могу сказать, что было ликвидировано более 40 человек противника», — сказал командир.
Он добавил, что диверсанты двигались малыми группами в пешем порядке.
Ранее боец рассказал ТАСС, что телефоны первых уничтоженных у Гришина диверсантов ВСУ стали источником информации обо всех маршрутах, планирующих выходы в сторону Красноармейска.
21 апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.