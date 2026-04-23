Замглавы МИД РФ Грушко: На Западе идет отработка сценария блокады Калининграда

Кстати, прошлым летом командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что в блоке разработали планы по подавлению обороны РФ в Калининградской области. А перед этим экс-главком альянса в Европе Джеймс Ставридис говорил о необходимости нейтрализации Калининграда в случае войны с Россией.