Замглавы МИД РФ Грушко: На Западе идет отработка сценария блокады Калининграда

Западные страны в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Помимо этого, добавил он, растет активность самих Объединенных экспедиционных сил, чьей задачей является оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Как подчеркнул Грушко, страны НАТО целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы.
Напомним, в Объединенные экспедиционные силы входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция. А руководит ими Британия. Географическая ориентация — Северная Европа и Балтийское море.
Кстати, прошлым летом командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что в блоке разработали планы по подавлению обороны РФ в Калининградской области. А перед этим экс-главком альянса в Европе Джеймс Ставридис говорил о необходимости нейтрализации Калининграда в случае войны с Россией.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининграда, не раз предупреждал, что подобные действия приведут к невиданной эскалации конфликта. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, заявлял, что любое военное посягательство на российский регион получит немедленный и сокрушительный ответ.