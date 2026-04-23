Замглавы МИД РФ Грушко: На Западе идет отработка сценария блокады Калининграда

Западные страны в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются, в том числе, такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал дипломат.

Помимо этого, добавил он, растет активность самих Объединенных экспедиционных сил, чьей задачей является оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Как подчеркнул Грушко, страны НАТО целенаправленно идут по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

Напомним, в Объединенные экспедиционные силы входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция. А руководит ими Британия. Географическая ориентация — Северная Европа и Балтийское море.

Кстати, прошлым летом командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что в блоке разработали планы по подавлению обороны РФ в Калининградской области. А перед этим экс-главком альянса в Европе Джеймс Ставридис говорил о необходимости нейтрализации Калининграда в случае войны с Россией.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининграда, не раз предупреждал, что подобные действия приведут к невиданной эскалации конфликта. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, заявлял, что любое военное посягательство на российский регион получит немедленный и сокрушительный ответ.

