Reuters: США перехватили три иранских танкера в азиатских водах

Американские военные за последние несколько дней перехватили как минимум три танкера в водах Азии, которые шли под иранским флагом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Корабли ВМС США принудительно перенаправляют их, отводя от прибрежных вод Индии, Малайзии и Шри-Ланки, чтобы не дать дойти до портов назначения.