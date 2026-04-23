В Китае врачи спасли мужчину, у которого 40 часов не работало сердце

Врачи Второй больницы Чжэцзянского университета в Китае спасли пациента, у которого более 40 часов не билось сердце.
По информации издания Sohu, 40-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на чувство сжатия в груди и одышку. Во время визита у него произошла остановка сердца и дыхания.
Согласно статье врачи зафиксировали у мужчины устойчивую фибрилляцию желудочков — опасное нарушение ритма сердца, при котором оно не может эффективно перекачивать кровь.
«Почти десять попыток дефибрилляции не смогли восстановить его сердцебиение, и мы могли поддерживать его артериальное давление только с помощью ЭКМО. В кардиологическом отделении также установили внутрисердечный баллонный насос для увеличения сердечного выброса и предотвращения образования тромбов в сердце… У пациента практически отсутствовало эффективное сердцебиение, и он продержался более 40 часов благодаря ЭКМО и тщательному уходу медицинской команды. Чудо произошло спустя более 40 часов — функция его сердца постепенно восстановилась, и сердечный ритм медленно вернулся к норме», — рассказал доктор Лу Сяо.
Отмечается, что аппарат ЭКМО поддерживал организм мужчины около десяти дней, после чего его отключили. Спустя примерно 20 дней пациент пришёл в сознание и был выписан без серьёзных осложнений.
