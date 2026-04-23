Рособрнадзор: отмены ЕГЭ в ближайшие годы не будет

Отмена Единого государственного экзамена в ближайшие годы не произойдёт, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через десять», — цитирует главу ведомства ТАСС.
При этом Музаев подчеркнул, что текущая модель ЕГЭ, несмотря на все недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.
Ранее глава Рособрнадзора заявил, что так называемое поколение ЕГЭ сегодня составляет костяк российской экономики.
Кроме того, он отметил, что введение ЕГЭ помогло сократить масштабы коррупции при поступлении в высшие учебные заведения.