МИД РФ: Непредсказуемость Трампа мешает диалогу Москвы и Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в четверг, 23 апреля, заявил, что наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона является непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа.

По его словам, сложность заключается в том, что утром можно слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, противоречащие и первому, и второму.

— Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема, — объяснил политик.

Панкин также отметил, что отношения между Россией и США находятся в низшей точке, однако прямые контакты между президентами в Анкоридже были довольно плодотворными, передает ТАСС.

22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение визитов специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Россию, связанных с украинским урегулированием.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются. Позже Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта с Киевом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше