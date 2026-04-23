Министерству внутренней безопасности США приходится экономить скрепки

Об этом сообщает телеканал CBS.
Журналисты пояснили, что американские госслужащие вынуждены повторно использовать бумагу для принтера и искать по коридорам картриджи с чернилами. По словам источников, сотрудники отдела по реагированию на катастрофы даже начали торговать канцелярией.
«Министерство работает на пределе возможностей», — констатировал один из собеседников телеканала.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил частичный шатдаун подразделений Министерства внутренней безопасности чрезвычайной ситуацией.