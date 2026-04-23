Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения победителей чемпионатов мира по боксу пообщался со спортсменами в неформальной обстановке. Встреча прошла за бокалом шампанского после вручения государственных наград.
Во время беседы глава государства обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин остался без бокала. Это не осталось без внимания президента, который решил исправить ситуацию.
Путин передал свой бокал Беспутину, несмотря на попытку спортсмена отказаться. Президент заверил, что для него принесут другой напиток, и тем самым поддержал непринуждённую атмосферу встречи.
Ранее Путин во время встречи с боксёрами после вручения государственных наград в неформальной обстановке затронул тему участия спортсменов с изменённой гендерной идентичностью* в соревнованиях.
