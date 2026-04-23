МИД: в ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады Калининграда

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал в интервью РИА Новости, что в ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Кроме того, по его словам, в их задачи также входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Дипломат подчеркнул, что НАТО целенаправленно идёт по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

Начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас ранее выразил мнение в интервью The Wall Street Journal, что Россия может потерять Калининградскую область в случае вооружённого конфликта с НАТО.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позже завила, что Россия не даст никому посягнуть на Калининград.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
