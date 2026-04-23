Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон хочет втрое увеличить закупки ракет, которые поставлялись Киеву

Пентагон хочет втрое увеличить закупки ракет Sidewinder, поставлявшихся Киеву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны США запросило на 2027 финансовый год почти трехкратное увеличение закупок ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее активно поставлялись Киеву, выяснило РИА Новости, изучив новые бюджетные документы.

Согласно обнародованным данным, американские военные намерены закупить в общей сложности 954 ракеты: 648 единиц (на 419,2 миллиона долларов) для ВВС и 306 единиц (на 174,7 миллиона долларов) для ВМС. Это почти в три раза превышает уровень 2026 финансового года, когда совокупный запрос ВВС и ВМС составлял лишь 319 единиц, подсчитало РИА Новости.

Ранее такие ракеты активно поставлялись Пентагоном Украине. Например, в 2024 финансовом году ВМС дополнительно получили 129,2 миллиона долларов на закупку 271 ракеты для восполнения запасов.

Долгосрочная программа предусматривает закупку 6309 ракет Sidewinder для ВВС и 5326 для ВМС до 2035 года.

Сейчас американское оружие для Киева закупают европейские страны через инициативу PURL, созданную США и НАТО в 2025 году. Этот механизм был введен после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямую военную помощь Украине.

