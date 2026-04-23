В МИД РФ назвали главную проблему в отношениях с США

Представители руководства России и США регулярно контактируют друг с другом. После вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, МИД России периодически сообщает о телефонных разговорах Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Соединенные Штаты для обсуждения экономического сотрудничества несколько раз приезжал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, между Россией и США есть регулярные контакты на разных уровнях, но часть из них публично не обсуждается.