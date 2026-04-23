Замглавы МИД РФ Грушко: Запад отрабатывает сценарий блокады Калининграда

В ходе учений Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией, отрабатываются сценарий захвата Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Грушко отметил рост активности ОЭС. В их задачи входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По его словам, НАТО специально усиливает конфронтацию в этой части Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия никогда не позволит посягнуть на Калининградскую область или Балтийское море. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что на подобную провокацию последует незамедлительный ответ.