В Госдуме объяснили порядок смены недобросовестной управляющей компании

Собственники квартир могут на законных основаниях отказаться от услуг не исполняющей свои обязанности управляющей компании, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Об этом парламентарий рассказал журналистам РИА Новости.

Для разрыва взаимоотношений с обслуживающей организацией жильцам необходимо провести общее собрание.

Куринный пояснил, что решение о смене компании прописывается в протоколе и вступает в силу при явке более 50% собственников. По его словам, менять управляющую организацию разрешается не чаще одного раза в год, а перед подачей жалоб следует зафиксировать нарушения на камеру.

«Желательно совместно с соседями составить коллективный акт осмотра общедомового имущества», — посоветовал депутат.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что право сменить управляющую компанию у собственников есть, но реализуется оно только через общее собрание.