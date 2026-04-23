В Госдуме объяснили порядок смены недобросовестной управляющей компании

Куринный пояснил, что решение о смене компании прописывается в протоколе и вступает в силу при явке более 50% собственников. По его словам, менять управляющую организацию разрешается не чаще одного раза в год, а перед подачей жалоб следует зафиксировать нарушения на камеру.