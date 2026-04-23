WSJ: Отставке министра ВМС США Фелана предшествовал конфликт с главой Пентагона

Увольнению Джона Фелана с должности министра военно-морских сил Соединённых Штатов предшествовали несколько месяцев напряжённости в отношениях с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Такой информацией делится издание The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Причиной недовольства стали чересчур близкие, по мнению Хегсета и его первого заместителя Стивена Файнберга, связи Фелана с президентом Дональдом Трампом. Фелан регулярно беседовал с американским лидером в его частном клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич и мог посреди ночи обсуждать с республиканцем вопросы судостроения в переписке.

Особое раздражение у руководства Пентагона вызвал эпизод осенью прошлого года, когда Фелан напрямую представил Трампу идею строительства нового боевого корабля, минуя Хегсета.

Фелан, основатель и сооснователь ряда инвестиционных компаний, был утверждён Сенатом на пост министра ВМС 25 марта 2025 года и затем приведён к присяге. В его обязанности входило материально-техническое обеспечение флота и управление финансовыми ресурсами. О том, что Фелан покидает администрацию, ранее сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше