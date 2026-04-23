Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Поставки казахстанской нефти в ФРГ остановлены по техническим причинам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что остановка поставок нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» связана с техническими моментами. Об этом он сообщил в среду, 22 апреля.

— Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам, — заявил Песков в комментарии «Вестям».

В этот же день вице-премьер России Александр Новак сообщил, что объемы казахстанской нефти, которые ранее поставлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая будут идти на другие логистические направления.

В тот же день министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что страна получила неофициальные сведения о том, что в мае транспортировка топлива по «Дружбе» может оказаться невозможной. Министр добавил, что экспортные поставки по Каспийскому трубопроводному консорциуму стабильно продолжаются.

Зарубежные СМИ 21 апреля сообщили, что Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Астане и Берлину уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива.

