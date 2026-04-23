Командир Солдат: ВСУ атаковали ВС РФ через 40 минут с начала штурма «Потока»

Командир диверсионно-разведывательной группы Аида отметил, что противник нанес удар по российским силам кассетными боеприпасами.

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины только через 40 минут после начала штурма российскими военнослужащими, которые участвовали в операции «Поток» по освобождению курского приграничья, начали атаковать кассетными боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил командир диверсионно-разведывательной группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Солдат.

«Когда в тылу врага больше сотни бойцов появилось, у ВСУ началась паника. Они не понимали, откуда мы взялись, сначала “птицы” прилетали, обстрел начался кассетными боеприпасами, но это произошло уже минут 40 после выхода из трубы. Не сразу что-то происходило, уже больше сотни заняли позицию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда ВСУ поняли, что происходит, было уже поздно. Тогда украинской армии ничего не осталось кроме как бежать.