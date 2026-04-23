У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,1

В Тихом океане у побережья северных Курил зарегистрировано ощутимое землетрясение магнитудой 5,1, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
Об этом эксперт рассказала журналистам РИА Новости.
Как следует из публикации, подземные толчки были зафиксированы утром в четверг, 23 апреля, в акватории Тихого океана.
Семёнова пояснила, что эпицентр находился в 97 км восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. По её словам, местные жители ощутили колебания силой от трёх до четырёх баллов, однако угроза цунами не объявлялась.
«Очаг располагался на глубине 34 км», — рассказала сейсмолог.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4 в префектуре Аомори.