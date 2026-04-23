Минфин: США ищет новые способы давления на Россию

США ищет новые методы санкционного давления на Россию, сообщил помощник главы американского Минфина по вопросам финансирования терроризма Джонатан Берк. Он подчеркнул, что смягчение санкций против нефти России и Ирана было продиктовано угрозой дестабилизации рынков.

«Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и продолжаем работать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать», — сказал он (трансляция опубликована на YouTube-канале ведомства).

18 апреля США разрешили продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая. По словам министра финансов Скотта Бессента, более 10 стран попросили Минфин продлить послабление санкций против российской нефти.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше