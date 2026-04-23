В Приморье ветерана СВО назначили на управляющую должность в правительстве

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Ветерана СВО Дмитрия Сидорова назначили на должность начальника управления по общественно-политической работе в министерстве внутренней политики Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Региональная кадровая программа для ветеранов СВО “Герои Приморья” продолжает доказывать свою эффективность. Дмитрий Сидоров по ходу проекта уже приступил к исполнению обязанностей на высоком уровне. Он назначен на должность начальника управления по общественно-политической работе и взаимодействию с федеральными государственными органами в министерстве внутренней политики Приморского края», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в рамках программы Сидоров начал со стажировки в Артемовском городском округе, затем его направили в министерство внутренний политики края.