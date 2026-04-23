«Помогает американцам». На Западе сделали заявление о перемирии с Ираном

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США используют режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
«Прекращение огня лишь помогает американцам пополнить запас ракет. Иранцы понимают, что США не хотят настоящего решения проблемы, им (США. — Прим. ред.) просто важно выиграть время», — предупредил он.
Как считает эксперт, если США действительно хотят урегулировать конфликт, им следует показать, что они готовы решать проблему, однако они этого не делают. Поэтому Иран, по словам отставного военного, готов к продолжению конфликта, чтобы добиться настоящего решения.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.