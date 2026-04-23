Грушко: в ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады Калининграда

В ходе учений Объединенных экспедиционных сил отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в рамках учений Объединённых экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания, отрабатываются различные сценарии действий в Балтийском регионе, включая возможные меры морской изоляции и операции в отношении Калининградской области.

Он также отметил, что активность этих сил, ориентированных на оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, в последнее время заметно усиливается. По его словам, это отражает расширение их присутствия и задач в регионе.

Грушко добавил, что в целом, по его оценке, НАТО продолжает курс на наращивание напряжённости в этой части Европы, что, как он считает, способствует усилению конфронтационной обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на признаки растущей милитаризации Европы на фоне новостей о возможных ядерных учениях с участием Франции и Польши.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
