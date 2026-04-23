Грушко: в ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады Калининграда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в рамках учений Объединённых экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания, отрабатываются различные сценарии действий в Балтийском регионе, включая возможные меры морской изоляции и операции в отношении Калининградской области.
Он также отметил, что активность этих сил, ориентированных на оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, в последнее время заметно усиливается. По его словам, это отражает расширение их присутствия и задач в регионе.
Грушко добавил, что в целом, по его оценке, НАТО продолжает курс на наращивание напряжённости в этой части Европы, что, как он считает, способствует усилению конфронтационной обстановки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на признаки растущей милитаризации Европы на фоне новостей о возможных ядерных учениях с участием Франции и Польши.