МИД РФ: Взносы в Арктический совет возобновят после восстановления его работы

Напомним, Россия приостановила выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета. Об этом в феврале 2024 года сообщили в МИД РФ. В ведомстве пояснили, что платежи заморожены до возобновления практической работы организации с участием всех стран-членов. Также в министерстве отметили, что выход России из совета станет возможным, если организация превратится в недружественный институт. При этом на тот момент в МИД подчёркивали, что не рассматривают вопрос о выходе в практической плоскости и не хотели бы гипотетических рассуждений на эту тему.