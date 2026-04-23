Опрос: каждый второй мужчина готов уйти в декрет вместо жены

Число российских мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.
«Количество мужчин, которые не исключают для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти: 33% полностью готовы в случае необходимости, ещё 17% — скорее готовы», — рассказали специалисты.
Таким образом, впервые с 2015 года можно наблюдать ситуацию, когда согласных и несогласных уйти в декрет поровну, подчёркивается в исследовании.
«Если в 2025 году категорических противников было 34%, то в 2026 году их 29%. Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась — с 23 до 21%», — подчеркнули аналитики.
В то же время, согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в каждой шестой компании (17%).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и представители 1 тыс. работодателей.
Ранее россиянам раскрыли, в каких случаях отец может получать маткапитал.