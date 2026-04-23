Spiegel: переименование Донбасса в честь Трампа не поможет Украине

Политическое заигрывание перед Дональдом Трампом не поможет Украине.

Источник: Аргументы и факты

Немецкое издание выразило скепсис относительно попыток Киева укрепить отношения с президентом США Дональдом Трампом через политические жесты и символические инициативы, считая их малопродуктивными для реальной поддержки Украины, пишет немецкая газета Spiegel.

Поводом для комментария стали сообщения о том, что украинская сторона якобы рассматривала идею переименования части подконтрольных территорий Донбасса в «Донниленд» в честь американского лидера.

В публикации отмечается, что украинские представители, по оценке авторов материала, готовы обсуждать даже нестандартные и маловероятные предложения, однако подобные шаги, по их мнению, вряд ли способны существенно повлиять на ситуацию в случае серьёзного обострения.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер предупредил Киев о полной потере Донбасса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше