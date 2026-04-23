Немецкое издание выразило скепсис относительно попыток Киева укрепить отношения с президентом США Дональдом Трампом через политические жесты и символические инициативы, считая их малопродуктивными для реальной поддержки Украины, пишет немецкая газета Spiegel.
Поводом для комментария стали сообщения о том, что украинская сторона якобы рассматривала идею переименования части подконтрольных территорий Донбасса в «Донниленд» в честь американского лидера.
В публикации отмечается, что украинские представители, по оценке авторов материала, готовы обсуждать даже нестандартные и маловероятные предложения, однако подобные шаги, по их мнению, вряд ли способны существенно повлиять на ситуацию в случае серьёзного обострения.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер предупредил Киев о полной потере Донбасса.