Организаторам тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии предъявлено обвинение

Троим организаторам похода на гору Мунку-Сардык в Бурятии, во время которого погибли путешественники из Красноярска, официально предъявили обвинения, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК России Дмитрий Столяров.
Об этом представитель ведомства рассказал журналистам РИА Новости.
Столяров пояснил, что фигурантам инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По его словам, эти действия повлекли за собой смерть людей по неосторожности.
«Организаторам тура предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК России», — констатировал собеседник агентства.
Ранее директора туристической фирмы, её заместителя и гида-инструктора задержали по делу о гибели туристов в Бурятии.
Накануне стало известно, что на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии от переохлаждения погибли три человека.