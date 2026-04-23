Путин отдал свой бокал Беспутину, которому не досталось шампанского

Президент России Владимир Путин передал свой бокал генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину, которому не досталось шампанского на церемонии награждения.

Президент России Владимир Путин передал свой бокал генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину, которому не досталось шампанского на церемонии награждения.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости с места проведения мероприятия.

Путин вручал государственные награды победителям чемпионатов мира, после чего состоялась неформальная беседа.

Во время разговора российский лидер заметил отсутствие бокала у Беспутина и предложил ему свой. По их словам, мужчина попытался вежливо отказаться и вернуть фужер, однако президент настоял на своём решении.

«Мне принесут», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о положении России в международном спорте.