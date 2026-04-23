Роструд: некоторых работников могут отстранить, если борода мешает надевать противогаз

Сотрудников, работающих в опасных и вредных условиях, а также на работах, выполняемых при особом температурном режиме, могут отстранить от работы, если их борода мешает плотному прилеганию маски или противогаза.
Об этом говорится в материалах Роструда, передаёт ТАСС.
Уточняется, что такая мера связана с требованиями охраны труда: при неплотном прилегании СИЗ теряют защитные свойства, а значит работник может подвергаться воздействию вредных и опасных факторов.
При этом основанием для отстранения является статья Трудового Кодекса, согласно которой работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.
Ранее россиянам объяснили, имеет ли право сотрудник с аллергией перейти на удалёнку.
Также юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал в беседе с RT, грозит ли ответственность за частую смену работы.