Роструд: некоторых работников могут отстранить, если борода мешает надевать противогаз

Сотрудников, работающих в опасных и вредных условиях, а также на работах, выполняемых при особом температурном режиме, могут отстранить от работы, если их борода мешает плотному прилеганию маски или противогаза.

Сотрудников, работающих в опасных и вредных условиях, а также на работах, выполняемых при особом температурном режиме, могут отстранить от работы, если их борода мешает плотному прилеганию маски или противогаза.

Об этом говорится в материалах Роструда, передаёт ТАСС.

Уточняется, что такая мера связана с требованиями охраны труда: при неплотном прилегании СИЗ теряют защитные свойства, а значит работник может подвергаться воздействию вредных и опасных факторов.

При этом основанием для отстранения является статья Трудового Кодекса, согласно которой работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.

