С 2027 года в России изменится количество часов на изучение обществознания

С 1 сентября 2027 года в российских школах вступят в силу новые нормы по количеству часов на изучение обществознания.

Так, согласно информации Минпросвещения, в 9 и 11 классах на обществознание будет отводиться 1 час в неделю, в 10 классе — 2 часа в неделю.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной.

«В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главным редактором новых учебников по обществознанию для 9—11-х классов стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Также стало известно, что обществознание исключат из программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года.

