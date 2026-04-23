Украина может столкнуться с необратимыми последствиями из-за сильнейшего демографического коллапса на фоне масштабного оттока коренного населения.
Об этом сообщает The European Conservative.
Как следует из публикации, затягивание Владимиром Зеленским конфликта с Россией ведёт к критическим структурным изменениям внутри государства.
Автор статьи пояснил, что страна рискует навсегда утратить свой привычный облик, который местные власти якобы пытаются защитить. По его словам, пустующие территории постепенно заполняются прибывающими иммигрантами из-за массового выезда собственных граждан.
«Она исчезает из-за вооружённого конфликта, массового выезда и демографического коллапса», — указывается в материале.
Ранее сообщалось, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждается возможность отмены действующего разрешения на выезд из страны для молодых граждан Украины.