Более 30 иранских катеров КСИР замечены в Ормузском проливе

В районе Ормузского пролива были замечены свыше 30 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Спутниковые снимки судов в своем Telegram-канале в среду, 22 апреля, опубликовал журналист Владимир Соловьев.
По его словам, иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилегающим к нему водам. Снимки были получены с помощью спутников европейской космической программы Copernicus.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, высказался, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной. По его словам, ему поступила информация, что Иран якобы хочет немедленно открыть пролив.
Ранее стало известно, что Китай перебросил боевую группу, состоящую из эсминца «Таншань», фрегата «Дацин» и судна снабжения «Тайху», из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе.