Более 30 иранских катеров КСИР замечены в Ормузском проливе

В районе Ормузского пролива были замечены свыше 30 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Спутниковые снимки судов в своем Telegram-канале в среду, 22 апреля, опубликовал журналист Владимир Соловьев.

— Более 30 иранских быстроходных катеров КСИР были замечены в районе Ормузского пролива, — говорится в сообщении.

По его словам, иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилегающим к нему водам. Снимки были получены с помощью спутников европейской космической программы Copernicus.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, высказался, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной. По его словам, ему поступила информация, что Иран якобы хочет немедленно открыть пролив.

Ранее стало известно, что Китай перебросил боевую группу, состоящую из эсминца «Таншань», фрегата «Дацин» и судна снабжения «Тайху», из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
