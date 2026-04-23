SHOT: серия взрывов прозвучала над Кстово в Нижегородской области

В районе города Кстово Нижегородской области прогремели взрывы в ходе отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывы раздавались в южной части Кстово примерно в 03:15 мск. По их данным, предварительно из-за работы систем противовоздушной обороны в квартирах очевидцев дрожали стёкла.

«Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.