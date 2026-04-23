Аналитики выяснили, сколько россиян планируют подрабатывать на праздниках

Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к подработке в период майских праздников. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Согласно результатам опроса сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама», в общей сложности около половины опрошенных (49%) в той или иной степени рассматривают подработку в майские праздники.
«Из них 15% уже точно планируют взять смены, 22% — допускают такую возможность, 7% подрабатывают регулярно вне зависимости от сезона, и ещё 5% готовы выйти при условии занятости на свежем воздухе», — пояснили специалисты.
Отмечается, что в среднем респонденты рассчитывают заработать за праздники около 25,6 тыс. рублей.
«Среди тех, кто рассматривает подработку в майский период или ещё не определился, самый популярный вариант — дежурства или дополнительные задачи на основном месте (19%)», — добавили эксперты.
На втором месте — курьерская доставка, такси и перевозки (16%), на третьем — бытовые услуги: ремонт, клининг, сборка мебели (14%), подчеркнули они.
Складская логистика, а также смены в розничной торговле набрали по 13% голосов, говорится в исследовании.
Отмечается, что опрошенные готовы уделять подработке в среднем около пяти часов в день.
«Заработанные деньги респонденты планируют откладывать (33%). Также заметная доля респондентов планируют направить дополнительный доход от подработки на путешествия (17%), крупные покупки (16%), на шашлыки и другие праздничные траты (14%), а также на хобби и развлечения (14%). На повседневные расходы планируют потратить полученные деньги около 40% опрошенных», — заключили аналитики.
Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие 10 тыс. респондентов.
