Вчерашние удары по Сызрани, где в результате террористической атаки погибли 12-летняя девочка и бабушка, а также террористические атаки южных регионов, приведший к разрушениям, пожарам и розливу нефти в Черном море в Туапсе, показали, что России необходимо предпринимать ряд новых экстренных мер по борьбе с вражескими беспилотниками.
Военный аналитик, историк сил ПВО Юрий Кунтов в беседе с «МК» рассказал о наших новых военных технологиях, а также пояснил, могут ли российские «Герани» уничтожать точечные цели, например, фуры с украинскими дронами, которые в режиме нон-стоп везут на линию десятки тысяч смертоносных дронов.
Дроновая война, на которую перешел киевский режим из-за острого недостатка личного состава, похоже, набирает обороты. Только на этой неделе противник дважды атаковал Краснодарский край, где удары по нефтяной инфраструктуре в Туапсе привели к экологической катастрофе.
Еще одна трагедия разыгралась накануне в Сызрани — украинские беспилотники «Лютый» повредили два жилых дома, под обломками одного из которых погибли девочка и ее бабушка.
Не менее тревожной сложилась обстановка на линии боевого соприкосновения. По словам российских военных, противник к своим позициям подвозит тысячи дронов в фурах. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, есть ли у нас возможность отрабатывать по таким фурам.
— Дроны у противника, действительно, из портов и погранпереходов везут контейнерами, фурами, — рассказал он. — Поэтому удары по причалам Одесского порта, на мой взгляд, должны возрасти кратно. В том числе удары по контейнеровозам и сухогрузам, которые доставляют эти дроны на территорию Украины.
Что касается фур, то мы можем по ним работать ракетами, беспилотниками, хотя, конечно, дальность их ещё пока ограничена. В то же время «Герани» уже показывали возможность поражения целей на большой дальности. В качестве примера можно привести удар по дому советника министра обороны Украины. Сам он пострадал, а его дом был разрушен «Геранью». Это была ответная реакция на теракты в отношении наших высокопоставленных военных либо работников оборонно-промышленного комплекса. На мой взгляд, у нас есть, чем отвечать.
— Откуда у противника такое количество беспилотников?
— Темпы развития беспилотной авиации за рубежом очень высокие. Считается, что это украинские разработки. Я в это не верю. Тем более, что у нас есть возможность не просто посмотреть, а серьёзно познакомиться с некоторыми образцами. Могу сказать, что, например, тот же беспилотник «Лелека-100», который раньше применялся в двух вариантах, как разведывательный и дрон-камикадзе, сейчас в основном используется, как разведчик и уже достаточно серьёзно модернизирован, по сравнению с первыми образцами.
Так вот, первые образцы были полностью американские — корпус был из композитных материалов, начинка — европейская, двигатель — китайский. Сейчас начинка также полностью европейская, но корпуса они делают сами из простой пластмассы, внутри обклеивают тканью, пропитанной эпоксидной смолой. За счёт этого появляется жёсткость беспилотника. Как видите, идёт постоянное совершенствование.
Что касается электроники, то сейчас противник переходит на систему, которую, он по крупицам собрал с наших «Ланцетов». Украинцы все осколочки микросхем, корпуса и каких-то аэродинамических составляющих, собирали и передавали западным компаниям… Благодаря этому уже сейчас за рубежом создают беспилотники, аналогичные нашим «Ланцетам».
Компания Google помогла перевести «начинку» на элементную западную базу, в результате чего пошел достаточно массированный выпуск подобного рода беспилотных летательных аппаратов.
Причём машинное зрение не требует GPS-навигации, поэтому мы не можем глушить его сигнал — РЭБ бесполезен. Когда дрон подлетает к цели, не работает дрон-детектор, потому что нет излучения с дрона, работает только видеокамера, которая сравнивает изображение с целями заложенными в память компьютера. Дрон летит, используя цифровые спутниковые карты и сравнивает свой маршрут с этими цифровыми картами. То есть это абсолютно новые технологии. Кстати, похожие технологии использовались в первых модификациях американских крылатых ракет «Томагавк».
— Почему мы не первые в этих разработках?
— Как я вижу, проблема в том, что Украина работает с большим количеством поставщиков, при этом гибкость работы очень высокая. То есть Украина обращается к тем или иным европейским компаниям, и они тут же отрабатывают изменения, которые нужно внести в ту или иную модель. У нас бюрократическая система более сложная, задерживающая внедрение новинок. Если наши дроноводы на фронте самостоятельно находят какие-то решения, то они тиражируются достаточно долго, по сравнению с тем, как это делает киевский режим.
— Неужели нет радикальных способов борьбы с дронами?
— Радикальным средством борьбы я все-таки считаю развитие оружия на новых физических принципах. Компания «Посох» занимается созданием боевых лазеров. Но эти лазеры будет целесообразно использовать на рубеже обороны от Баренцева до Черного морей. Не на границе. Там они будут уязвимы. А на расстоянии рубежа 150−200 километров эти лазеры будут перехватывать вражеские беспилотники очень эффективно.
Для линии фронта нужно срочно делать электромагнитные пушки. Американцы испытали дрон «Койот-3». На этом дроне стоит электромагнитная пушка. То есть, дрон подлетает к вражескому беспилотнику и его электромагнитный импульс выжигает микросхемы внутри беспилотника. Затем летит к следующему беспилотнику. Таким образом, он сам практически не разрушается, но при этом разрушает беспилотники противника.
Кроме того, в США сделан контейнер с электромагнитной пушкой, который можно подвешивать к беспилотникам. Такие беспилотники также могут уничтожать дроны противника, выжигая его электронику. При этом наши затраты минимальны — только на зарядку батареи и электромагнитный импульс. Это направление, я считаю, ключевое. Кроме того, Китай демонстрировал электромагнитные наземные пушки. Это опять же для удаленного рубежа противовоздушной обороны. Нам сейчас жизненно необходим технологический прорыв, ряд решений уже есть.