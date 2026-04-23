«Дроны для ВСУ везут фурами»: названы радикальные способы уничтожения беспилотников врага

— Как я вижу, проблема в том, что Украина работает с большим количеством поставщиков, при этом гибкость работы очень высокая. То есть Украина обращается к тем или иным европейским компаниям, и они тут же отрабатывают изменения, которые нужно внести в ту или иную модель. У нас бюрократическая система более сложная, задерживающая внедрение новинок. Если наши дроноводы на фронте самостоятельно находят какие-то решения, то они тиражируются достаточно долго, по сравнению с тем, как это делает киевский режим.