Михаил Котюков: Поддержка талантов должна быть постоянной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» на Енисее прошло заседание Совета по развитию системы выявления и поддержки способностей у детей и молодёжи.
Губернатору Михаилу Котюкову доложили, что за год число школьников края, впервые проявивших себя в олимпиадах, выросло на четверть, а участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — в полтора раза.
По итогам обсуждения глава региона поручил расширить систему сопровождения талантливых детей.
Сейчас программы дополнительного образования охватывают 78,5% детей. Для дошкольников разработали более пяти тысяч новых программ, создали свыше 10,5 тысячи мест. 2415 школьников впервые проявили себя в олимпиадах и конкурсах — на четверть больше, чем год назад.
Региональный центр «Спутник» — главная площадка для работы с одарёнными детьми — провёл программы для 13 тысяч школьников. Всего в его мероприятия вовлечены более 16 тысяч человек. Благодаря системной подготовке к олимпиадам число участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из края выросло в полтора раза.
Самые талантливые дети и студенты получают краевые именные стипендии. По поручению Михаила Котюкова в 2025 году их размер существенно увеличили.
В культуре и спорте тоже есть успехи. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, выросла на 1,7% — это 357 человек. В Нижнем Ингаше, Ужуре и Северо-Енисейске строят новые школы искусств. Летние профильные смены собрали 900 ребят, профориентационные встречи посетили более 13 тысяч человек. Одарённым выплачивают именные стипендии имени Сурикова, Астафьева, Годенко и Хворостовского.
Программы спортивной подготовки освоили более 44 тысяч детей от 5 до 17 лет. На базе «Спутника» провели 19 профильных смен для 600 юных спортсменов. В соревнованиях «Звезды Красноярья» и шахматном турнире «Енисейские мосты» участвовали больше двух тысяч человек. Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» собрала 299 команд. В 2025 году спортсмены края получили 655 единовременных вознаграждений за успехи на соревнованиях — от чемпионатов России до Олимпийских игр.
Совместная работа с московским Центром педагогического мастерства приносит результаты: 365 школьников прошли онлайн-подготовку к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, биологии и химии, шестеро — к заключительному. 1200 педагогов повышают квалификацию в Красноярском институте развития образования.
Михаил Котюков поставил новые задачи: увеличить количество специализированных классов в школах, кратно нарастить число участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и повысить доступность дополнительного образования.
«В работе с детьми “откладывать на завтра” нельзя. Упустим сегодня — уже не вернём. Поддержка талантов должна быть не разовой, а постоянной. Нужно их взращивать. Видеть каждого, кто себя проявил, и делать всё возможное, чтобы следующий этап развития не был упущен», — подчеркнул губернатор.
Также глава региона обратил внимание руководителей ведущих учебных заведений края на то, что университеты и колледжи должны активнее участвовать в профориентации и помогать молодым людям строить будущее в Красноярском крае. Это полностью соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», где поддержка и развитие талантов обозначены как один из ключевых приоритетов.