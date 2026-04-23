Танкисты «Востока» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты и замаскированные огневые точки ВСУ и поддержали продвижение штурмовых групп в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«У нас есть определенная лесополоса, до которой надо довезти штурмовиков. Мы отрабатываем по этой лесополосе, подавляем противника своей машиной, и они заходят уже сами, выпрыгивают, занимают лесополосу, зачищают ее. Конечно, всегда арта работает, когда ты едешь в движении. И арта, и FPV-дроны. Ну и не забываем про мины — дороги минируют, ставят ТМ, магнитные мины. Это все тоже влияет», — отметил командир танка с позывным Навага.
Отмечается, что после интенсивного огневого воздействия танковых экипажей опорные пункты и укрывавшаяся в них живая сила противника были полностью уничтожены. «Успешное подавление вражеской обороны позволило нашим штурмовым группам занять лесополосу, зачистить позиции и продолжить продвижение вперед», — добавили в военном ведомстве.
В министерстве отметили также уничтожение расчетами ударных БПЛА группировки войск «Восток» опорных пунктов ВСУ с блиндажами, терминалами связи и находившейся на позициях живой силой в Запорожской области. В то же время расчеты САУ «Акация» группировки войск уничтожили блиндажи вместе с живой силой ВСУ, замаскированные в лесополосах Запорожской области.