Путин заметил и отдал: спортсмен остался без напитка — реакция президента

Президент России Владимир Путин во время неформального общения с боксерами передал свой бокал одному из участников встречи, который остался без напитка.
Ситуация произошла в момент общения с представителями боксерского сообщества. Глава государства обратил внимание на спортсмена без шампанского и уточнил причину.
Речь шла об Александре Беспутине, который находился рядом. После короткого диалога президент передал ему свой полный бокал.
Спортсмен сначала попытался отказаться, однако глава государства настоял, пояснив, что речь идет лишь о том, чтобы подержать бокал, и добавил, что ему принесут новый.
