Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.