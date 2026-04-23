Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке

Агентство напоминает, что Пейдж в иске от 2020 года заявил, что стал жертвой незаконной слежки со стороны ФБР во время расследования якобы влияния РФ на выборы в США в 2016 году.
«Министерство юстиции урегулировало иск от помощника предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, который стал объектом секретной слежки, договорившись о сумме в 1,25 миллиона долларов», — пишет агентство.
В минюсте США, комментируя исход этого дела, отметили, что слежка за Пейджем была разрешена на основе искаженной информации и носила политический характер.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.