Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке

Экс-помощнику штаба Трампа присудили 1,25 миллиона долларов по делу о слежке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-помощнику предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картеру Пейджу присудили 1,25 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о слежке за ним со стороны ФБР по сделке с американским минюстом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

Агентство напоминает, что Пейдж в иске от 2020 года заявил, что стал жертвой незаконной слежки со стороны ФБР во время расследования якобы влияния РФ на выборы в США в 2016 году.

«Министерство юстиции урегулировало иск от помощника предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, который стал объектом секретной слежки, договорившись о сумме в 1,25 миллиона долларов», — пишет агентство.

В минюсте США, комментируя исход этого дела, отметили, что слежка за Пейджем была разрешена на основе искаженной информации и носила политический характер.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше