Кремль обозначил рамки: встреча Путина и Зеленского — только финал

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна только для окончательного закрепления достигнутых договоренностей, передает «Вести» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он указал, что ключевым остается вопрос целей контакта. По его словам, переговоры на высшем уровне имеют смысл лишь при наличии готовых решений, которые необходимо зафиксировать.
Ранее украинская сторона заявляла о готовности к такому формату и предлагала провести встречу в Турции с участием лидеров Турции и США. При этом обсуждались и другие площадки.
После переговоров в начале года с участием России, Украины и США сообщалось о сближении позиций сторон. Позднее процесс замедлился.
В Кремле отмечали, что возможность встречи на высшем уровне рассматривалась ранее, в том числе с предложением провести ее в Москве при гарантиях безопасности. Украинская сторона от этого варианта отказалась, настаивая на другой площадке.
В разные периоды звучали предложения о проведении переговоров в странах Ближнего Востока, Европе, США и Казахстане. Вопрос о месте остается открытым.
Российская сторона также указывала, что идея закрепить договоренности на уровне лидеров обсуждалась еще в рамках прежних переговорных проектов.
Читайте также: Прыжок с вышки в Чёрное море превратили в кампанию — Буданова* заподозрили в пиаре.