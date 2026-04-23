Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чепа: РФ рассчитывает на улучшение связей с Болгарией после победы Радева

Партия экс-президента Болгарии Румена Радева, известного призывами к дружбе с РФ, одержала победу на парламентских выборах. Депутат Госдумы Чепа сказал, как могут измениться отношения Болгарии и РФ.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с aif.ru сказал, как изменятся отношения России и Болгарии после победы партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах.

Напомним, партия «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет Румен Радев, победила на выборах с результатом 44,5% голосов.

«На протяжении многих лет болгарско-советские и болгарско-российские отношения развивались очень успешно. Во многом положение в Болгарии обязано этому развитию», — сказал Чепа.

По его словам, ситуация в Европе принимает болезненный характер из-за кризиса.

«Во многом это кризисное состояние зависит от политики, которую страны в Европе проводят относительно России. Там, где зашкаливают русофобские позиции, все обстоит намного хуже. Я думаю, в интересах Болгарии развивать отношения с нами, как это было в лучшие годы. И считаю, что у новой власти в парламенте, в правительстве это будет получаться. Мы рассчитываем, что произойдут положительные перемены в наших отношениях», — добавил Чепа.

В западных СМИ Радева часто называют евроскептиком и сравнивают с Виктором Орбаном из-за его призывов к пересмотру санкционной политики и защите национальных интересов Болгарии в рамках ЕС и НАТО. Сам Радев подчеркивает необходимость восстановления отношений с РФ исходя из географических и экономических соображений.

