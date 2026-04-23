ВСУ используют мины, замаскированные под телефоны, рассказал морпех

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным «Лис».

По словам морского пехотинца 177-го гвардейского полка, такие устройства представляют серьезную опасность для личного состава.

«Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит — и происходит детонация», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что ВСУ также применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины.

«Очень много различных устройств сбрасывают. Поэтому постоянно предупреждаем — не трогать ничего, что лежит на земле», — подчеркнул «Лис».

Он отметил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо действовать строго по инструкции.

«Если что-то нашли — лучше доложить и дождаться саперов. Не брать в руки ни магазины, ни любые другие предметы, если они не вами оставлены», — пояснил морпех.