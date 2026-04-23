Российский боец в одиночку уничтожил три здания с живой силой ВСУ в ДНР

Военнослужащий группировки войск «Центр» в населённом пункте Гришино в ДНР в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что боец уничтожил здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ, с помощью взрывных устройств.
В ведомстве добавили, что штурмовик действовал решительно и закидывал в здания взрывные устройства через окно, выполняя приказ командира. Тот, в свою очередь, подсказывал военнослужащему обстановку вокруг него в целях безопасного выполнения боевых задач.
Ранее RT рассказал о бойце Оскаре, которого дома ждут шестеро детей.
Также в Минобороны России сообщили, что российские войска ударили по используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.