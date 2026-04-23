Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец в одиночку уничтожил три здания с живой силой ВСУ в ДНР

Военнослужащий группировки войск «Центр» в населённом пункте Гришино в ДНР в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что боец уничтожил здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ, с помощью взрывных устройств.

В ведомстве добавили, что штурмовик действовал решительно и закидывал в здания взрывные устройства через окно, выполняя приказ командира. Тот, в свою очередь, подсказывал военнослужащему обстановку вокруг него в целях безопасного выполнения боевых задач.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска ударили по используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.