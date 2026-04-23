Скандал в Польше: посла Украины предложили выслать — причина

Посла Украины в Польше Василия Бондара предложили объявить персоной нон грата, информирует Steigan.
Поводом стали его высказывания, которые автор публикации расценил как попытку оправдания действий Романа Шухевича — одного из лидеров Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА признана запрещенной в России экстремистской организацией). В материале утверждается, что подобная позиция вызвала резкую реакцию.
Автор также заявил, что подобные взгляды недопустимы в европейском пространстве.
Ранее позицию Боднара раскритиковал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что не согласен с украинским дипломатом и напомнил об ответственности ОУН-УПА за преступления против польского населения.
Вопрос оценки событий Волынской резни остается одним из ключевых факторов напряженности в польско-украинских отношениях. В 2016 году нижняя палата парламента Польши утвердила 11 июля как день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны.
