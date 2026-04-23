Штурмовик уничтожил три здания с живой силой ВСУ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск «Центр» в одиночку уничтожил три здания, в которых находилась живая сила ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР группировкой войск «Центр» появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
«Военнослужащий группировки войск “Центр” с помощью взрывных устройств уничтожил три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ в населенном пункте Гришино», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, штурмовик действовал решительно и закидывал в здания взрывные устройства через окно, выполняя приказ командира, который подсказывал военнослужащему обстановку вокруг него в целях безопасного выполнения боевых задач.
Подчеркивается, что уничтожение формирований ВСУ позволило штурмовикам группировки войск «Центр» беспрепятственно продвинуться в заданном квадрате и в дальнейшем освободить населенный пункт.