Российских штурмовиков учат распознавать взрывные устройства ВСУ

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Инструкторы Московского военного округа (МВО) учат будущих бойцов штурмовых подразделений распознавать замаскированные самодельные взрывные устройства, используемые ВСУ в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
Ранее заместитель командира по боевой подготовке инженерно-саперного батальона имени Карбышева Добровольческого корпуса с позывным «Аристокл» рассказал РИА Новости, что ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки поставляемых Западом.
«Военнослужащие, отобранные для дальнейшего прохождения службы в штурмовых подразделениях, приступили к освоению программы по инженерной подготовке на одном из полигонов Московского военного округа», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в ходе занятий опытные инструкторы, учитывая опыт СВО, обучают бойцов устанавливать мины и самодельные взрывные устройства, а также различать замаскированные инженерные боеприпасы и своевременно их обходить в составе подразделения.
«Особый упор инструкторский состав полигона при оборудовании учебно-материальной базы делает на опыт специальной военной операции, где противник применяет огромное количество самодельных взрывных устройств, замаскированных под обычные предметы, такие как телефоны, радиостанции, образцы вооружения, а также деньги», — пояснили в МВО.