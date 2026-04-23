Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД призвали учитывать совокупный ядерный потенциал НАТО

Грушко призвал учитывать ядерный потенциал стран НАТО при диалоге.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Совокупный ядерный потенциал стран НАТО должен быть учтен в случае начала диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями — в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий — предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя “ядерным” и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем “совместных ядерных миссий” и “расширенного сдерживания”, — сказал Грушко.

В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявлял, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. В Москве считают, что при обсуждении вопросов стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США — Франции и Британии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше