В МИД призвали учитывать совокупный ядерный потенциал НАТО

«В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями — в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий — предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя “ядерным” и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем “совместных ядерных миссий” и “расширенного сдерживания”, — сказал Грушко.
В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявлял, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. В Москве считают, что при обсуждении вопросов стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США — Франции и Британии.