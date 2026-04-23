«Это катастрофа». В США запаниковали из-за угрозы срыва перемирия с Ираном

«Если США снова начнут бомбить Иран, иранцы нанесут ответный удар и перекроют Красное море, а также еще больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. Удары с воздуха здесь не помогут», — отметил он.
По словам профессора, возможное проведение наземной операции в Иране в любом случае было бы крайне неразумным решением, ведущим к поражению Вашингтона.
Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.