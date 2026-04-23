На Западе призвали объявить посла Украины в Польше Бондара персоной нон грата

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жёстко раскритиковал Василия Боднара после его высказываний о Романе Шухевиче и Степане Бандере. По данным польских и российских СМИ, речь шла о словах дипломата о том, что он не считает их преступниками. В ответ Косиняк-Камыш заявил, что «абсолютно не согласен» с такой позицией.