На Западе призвали объявить посла Украины в Польше Бондара персоной нон грата

«Любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА* Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», — говорится в публикации.
Автор материала убеждён, что человеку, открыто пропагандирующему нацистские взгляды, не место в Европе.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жёстко раскритиковал Василия Боднара после его высказываний о Романе Шухевиче и Степане Бандере. По данным польских и российских СМИ, речь шла о словах дипломата о том, что он не считает их преступниками. В ответ Косиняк-Камыш заявил, что «абсолютно не согласен» с такой позицией.
* Запрещённые в России экстремистские организации.