Портал Steigan выступил с призывом признать посла Украины в Польше Василия Боднара персоной нон грата.
Причиной, как отмечается в статье, названы его попытки оправдать преступления одного из лидеров Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича.
«Любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА* Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», — говорится в публикации.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил возмущение тем, что Боднар отказался назвать Романа Шухевича преступником.
В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подарил Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни» во время визита главы киевского режима в Варшаву.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014).