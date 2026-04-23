Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Утром одно, вечером другое»: в МИД назвали главную проблему в отношениях России и США

Панкин назвал непредсказуемость основной проблемой в отношениях России и США.

Источник: Комсомольская правда

Ключевой проблемой в отношениях России и США остается непредсказуемость администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

«Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

Панкин уточнил, что отношения между Россией и США сейчас находятся на низком уровне. Однако, по его словам, прямые контакты лидеров двух стран в Анкоридже были достаточно продуктивными.

Как сообщал KP.RU, в Кремле надеются, что визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию продолжатся. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва готова принять американских переговорщиков по Украине в любое время.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше