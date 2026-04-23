«Утром одно, вечером другое»: в МИД назвали главную проблему в отношениях России и США

Ключевой проблемой в отношениях России и США остается непредсказуемость администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
«Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.
Панкин уточнил, что отношения между Россией и США сейчас находятся на низком уровне. Однако, по его словам, прямые контакты лидеров двух стран в Анкоридже были достаточно продуктивными.
Как сообщал KP.RU, в Кремле надеются, что визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию продолжатся. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва готова принять американских переговорщиков по Украине в любое время.